Nieuwe politieke partij in Ede heeft grensoverschrijdende ambitie Foto: Evenwicht

EDE - Het 'nieuwe midden' is opgericht in Ede. Dat zegt de partij Evenwicht, die in onder andere in die plaats voet aan de grond wil krijgen. Het initiatief voor de partij is genomen door CDA'er Irene van de Voort en D66'er Toon Kamp uit Ede.

Volgens Evenwicht worden veel nieuwe partijen opgericht als one-issuepartij. De initiatiefnemers van Evenwicht hebben gezocht naar een koepel aan onderwerpen, die in het midden juist zou ontbreken. En omdat het naar de smaak van de oprichters lastig bleek een bestaande partij open te breken, is Evenwicht in het leven geroepen. Standpunten In het persbericht staat: 'Een koepelpartij in het midden waar we écht samenwerken tussen alle religies en atheïsten. Evenwicht heeft heel duidelijk een helder frame wat sociaal opgelost moet worden en wat liberaal opgelost moet worden.' Pieter Bouwsema uit Utrecht is medeoprichter van de partij, wat betekent dat Evenwicht ook in die stad gaat deelnemen aan de verkiezingen. Voor de steden Amsterdam en Rotterdam wordt nog gezocht naar lijsttrekkers. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl