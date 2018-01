Senioren krijgen 'eigen' politieke debat in Aalten

AALTEN - De samenwerkende ouderenbonden in de gemeente Aalten organiseren komende donderdag een verkiezingsdebat speciaal voor senioren. Dat gebeurt onder de vlag van de Katholieke Belangen Organisatie voor senioren.

Aan het debat nemen alle partijen deel die in Aalten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partijen mogen op die dag de aanwezigen uitleggen waarom senioren in Aalten op hun partij zouden moeten stemmen.

Het debat vindt plaats op donderdag 15 februari om 14.30 uur. De locatie is partycentrum ‘t Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44 in Aalten. Ter afwisseling zal de groep Alles Andes uit Dinxperlo optreden met nummers in de streektaal.