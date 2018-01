Gelderland wil 10.000 internationale talenten binnenhalen

TERBORG - Van Brazilië naar de Achterhoek: Victor Lima kwam 2,5 jaar geleden naar Gelderland voor een opleiding aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen en werkt inmiddels bij broodmachinefabrikant Kaak in Terborg. De provincie, die meer internationaal, hoogopgeleid talent naar Gelderland wil lokken, ziet dat graag.

Gelderland is op zoek naar 10.000 buitenlandse studenten of afgestudeerden die bij Gelderse bedrijven aan de slag gaan. Er is een toenemende vraag van werkgevers naar hoger opgeleid personeel, maar er is te weinig Nederlands talent om daaraan te voldoen.

Vorig jaar zijn bijna 6500 vacatures op hbo- en wo-niveau niet vervuld. 74 procent van de werkgevers in Gelderland heeft moeite om goed opgeleide medewerkers te vinden, blijkt uit onderzoek van onder meer organisatieadviesbureau Berenschot. Daarom heeft de provincie de University Partner Challenge uitgeschreven. Universiteiten en hogescholen wordt gevraagd om met voorstellen te komen om internationaal talent aan te trekken.

Braziliaan in Achterhoek

Victor Lima (29), die opgroeide op het Braziliaanse platteland, kan het internationale studenten zeker aanraden. 'Ik heb het goed naar m'n zin. Het is een prettige provincie om te wonen en werken.' Lima kwam in Arnhem terecht, doordat de Hogeschool Arnhem Nijmegen hem de masteropleiding bood die hij zocht: control systems. Broodmachinefabrikant Kaak in Terborg zag zijn cv in de nationale vacaturebank en 'scoute' hem. Hij werkt daar op de afdeling robotics and vision en woont inmiddels in Gendringen.

Victor spreekt nauwelijks Nederlands, maar dat is in een internationale werkomgeving ook niet nodig. 'Iedereen praat Engels op mijn werk. Ik zit wel op Nederlandse les, iedere maandag bij het Graafschap College in Doetinchem. Omdat ik van plan ben langer in Nederland te blijven, wil ik wel graag de taal leren. Dat is trouwens best moeilijk.'

De Braziliaan is blij met de kans die hij gekregen heeft. 'Dit was voor mij in Brazilië niet mogelijk geweest. Gezien de slechte economische situatie is het voor jongeren moeilijk om een goede baan te vinden', benadrukt hij.

Goed voorbeeld doet...

De provincie hoopt dat meer internationaal talent dit voorbeeld volgt. De Challenge, die zich vooral op Britse en Amerikaanse universiteiten richt, moet dat voor elkaar krijgen. De universiteiten kunnen tot en met 21 maart voorstellen indienen. Een jury beoordeelt de plannen en de finalisten worden uitgenodigd voor een bezoek aan werkgevers en onderwijspartners in Gelderland om mogelijke samenwerking te bespreken.