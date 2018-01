Komende week in Uit met Esther: Theaterweekend, Girigent Hans Lamers van GOOG en de landman in Bennekom

ARNHEM - Om het publiek op laagdrempelige wijze kennis te laten maken met het theater, kunnen bezoekers komend weekend voor een tientje naar een voorstelling van de deelnemende theaters. Esther krijgt een blik achter de schermen van het Amphion Theater in Doetinchem. We gaan op pad met Gelders Opera- en Operette Gezelschap dirigent Hans Lamers. en belicht Pieter De Landman in Bennekom.

Theaterweekend

Amphion directeur Charles Droste neemt Esther mee in wereld van het theater. De technici komen als vroeg het decor opbouwen en zij wachten tot de voorstelling afgelopen is en pakken de boel weer in... En hoe zit het met de sterallures van de Nederlandse acteurs? Volgens Charles valt het allemaal wel mee en nemen de meeste acteurs hun eigen maaltijd mee. De voorstelling van Hendrik Groen die in het Amphion speelde is komende tijd hier te zien.

Monument voor de Middeleeuwen



Het verkeer raast voorbij aan het kunstwerk net buiten Bennekom. Wordt het kunstwerk wel gezien? Het staat daar op de grens van de drukte van alledag en de rust van het landschap daarachter. Twee bronzen mannetjes houden een raamwerk vast. Daarin zijn figuren te herkennen. Als waren het onderdelen van een modelbouwdoos. Maar dan vormen de figuren geen auto of vliegtuig, maar zijn zij scenes uit het boerenleven. Van zaaien tot oogsten. Je moet even stilstaan om ze goed te zien: de zaaier, de mensen met een zeis of een hooivork. Of de wagen en de koe. Het is een monument voor de middeleeuwen. Voor de boer die eeuwen geleden het landschap vormde. Kunstenaar Roland Sohier liet zich inspireren door de figuren in het getijdenboek van de hertog van Berry uit de vijftiende eeuw van de hand van de Nijmeegse gebroeders Van Limburg. Sohier speelt ook een spelletje met ons. In het raamwerk lezen we: “FIG. 3: De Landman.”. Wie figuur 1 of 2 zoekt, zoekt tevergeefs. Die zijn er niet.