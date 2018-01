Dirkjan mist nog 59 parkieten: 'Die zullen ook wel dood zijn'

De afgelopen dagen is Dirkjan overstelpt met steunbetuigingen. 'Collega-kwekers hebben mij vogels aangeboden, maar ik krijg ook nog steeds tips van mensen die denken een van mijn valkparkieten te hebben gezien. Ook vanochtend belde er nog iemand, maar het bleek om een rosella te gaan.'

Hoewel de meldingen dus meestal niks opleveren, is de vogelkweker blij met alle aandacht. 'Mensen zijn er toch mee bezig en dat vind ik super', benadrukt hij. Dirkjan verwacht niet dat er nog parkieten terugkomen, maar hij houdt hoop. 'De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Misschien dat er hier of daar nog een sterk exemplaar rondvliegt.'

Omroep Gelderland bezocht Dirkjan een dag na de storm (tekst gaat verder onder de video):

Vogels niet verzekerd

Ondertussen is de vogelkweker druk met de verzekering. Pas als de schade is afgehandeld, kan hij de kapotte volière herstellen. 'Ik ben nu bezig met het klaarmaken van offertes. Ik weet niet hoelang het allemaal gaat duren, want ik heb dit nog niet eerder meegemaakt. De vogels die ik kwijt ben, krijg ik sowieso niet vergoed', legt hij uit.

De valkparkieten die terug zijn, heeft hij in een ander verblijf ondergebracht. 'In die volière zitten Engelse grasparkieten. Die hebben de storm gelukkig wel doorstaan.' Volgens Dirkjan kan het wel een paar jaar duren voordat hij weer een eigen lijn valkparkieten heeft opgezet. 'Uiteindelijk komt het allemaal goed, maar ik moet nu eerst orde op zaken stellen', aldus de vogelkweker.

