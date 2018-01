Deel dit artikel:











Vrouw toegetakeld met stuk glas

OLDEBROEK - In Oldebroek is in de nacht van zaterdag op zondag een vrouw toegetakeld.

Dit gebeurde met een stuk glas. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek. Ze neemt de mishandeling hoog op. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl