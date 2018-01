Deel dit artikel:











Tachtigplusser mist geld na babbeltruc Foto: ANP

PUTTEN - Een man van ruim 80 in Putten is door een babbeltruc een aanzienlijk geldbedrag kwijtgeraakt. Hoeveel is onduidelijk.

Een man deed zich voor als medewerker van Ziggo en kletste zich op die manier afgelopen vrijdag bij de Puttenaar naar binnen. Hij wist aan de pinpas en pincode van de bewoner te komen. Met de pas pinde de dief een groot geldbedrag, meldt wijkagent Jelle van Heerikhuize op Twitter. Van Heerikhuize blijft waarschuwen voor dit soort praktijken: 'Mensen: praat hierover met uw dierbaren op hoge leeftijd.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl