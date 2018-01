Openluchtmuseum weet nog niet hoe groot de schade precies is

ARNHEM - Het is nog niet bekend hoe groot de financiële en materiële schade is die de storm vorige week aanrichtte in het Openluchtmuseum in Arnhem.

Een paar dagen voor de storm waren de bomen in het park nog gecontroleerd. Conclusie: het zijn gezonde bomen. Maar donderdag was de harde wind toch te sterk voor een paar exemplaren. 'De storm was gewoon heel heftig', zegt een woordvoerster.

De bomen beschadigden onder andere de Tilburgse arbeidershuisjes en de bierbrouwerij. Ook het tolhuisje raakte beschadigd, net als de bovenleiding van de trambaan. Maar de schade was het grootst bij het oudste gebouw in het museum, de witte boerderij uit 1780.

Aan het eind van de week komt er een expert langs om te kijken hoe groot de schade is en wat herstel gaat kosten. Na de inventarisatie wordt ook duidelijk of de boerderij nog kan worden gerepareerd. 'Het doet sowieso pijn in ons hart', vertelt de woordvoerster.

Meevaller

Een geluk bij een ongeluk is dat deze week alleen het buitengedeelte van het park open is om te wandelen. De gebouwen en tram zouden sowieso niet toegankelijk zijn en dus is er nu alle tijd om te kijken hoeveel schade de storm heeft aangericht.

