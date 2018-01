Deel dit artikel:











Nasleep dodelijk ongeluk A325: 'Zorg voor ouders en broer belangrijkste' Foto: Archief Omroep Gelderland

RESSEN - Het onderzoek naar het ongeluk zaterdagavond op de A325 bij Ressen is in volle gang. Dat zegt de politie. Bij het eenzijdige ongeluk kwam de 7-jarige Jim uit Bemmel om het leven. Zijn ouders en oudere broer raakten gewond. Ze liggen nog in het ziekenhuis.

'De medische zorg voor de ouders en het broertje van de jongen zijn op dit moment het belangrijkste', zegt politiewoordvoerder Paul Koetsier. Met het oog op de verhoren wil hij niet vooruitlopen op hoe het ongeluk zaterdagavond kon gebeuren. Op de school van de omgekomen Jim heerst verslagenheid. Basisschool Donatushof in Bemmel heeft drie 'troostbomen' neergezet waar kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen een bericht of gevoel kunnen achterlaten. Een gepland bezoek van de bovenbouw van de school aan Sportcentrum Papendal gaat niet door. Zie ook: Verdriet op school van verongelukte Jim (7)

Burgemeester na overlijden jongen: 'Onvoorstelbaar leed'