Deel dit artikel:











Aldi weer open na ongeluk met truck Foto: Maspiek Media

APELDOORN - De Aldi aan de Koninginnelaan in Apeldoorn is weer open voor winkelend publiek. De supermarkt was tijdelijk dicht door een ongeluk met een bevoorradingsvrachtwagen.

De truck boorde zich zaterdagmorgen in de gevel van de supermarkt. Dit gebeurde door gladheid op het terrein. Een medewerkster meldt dat de supermarkt weer open is. Ze zegt niet te weten hoe groot de schade was door de aanrijding. Zie ook: Vrachtwagen boort zich in supermarkt Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl