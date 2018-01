Verdriet op school van verongelukte Jim (7)

Deel dit artikel:











BEMMEL - 'We zijn erg geschokt en verdrietig', schrijft de directeur van basisschool Donatushof in Bemmel in een brief aan alle leerlingen. Zaterdagavond kwam de 7-jarige Jim uit groep 3 om het leven bij een ongeluk op de A325. Zijn ouders en broer raakten gewond.

Directeur Mariken Goris heeft zondag de ouders van klasgenootjes persoonlijk gebeld om het nieuws te delen. In alle groepen is vandaag aandacht voor het overlijden van de 7-jarige jongen uit Bemmel. De school heeft drie 'troostbomen' neergezet, waar iedereen een bericht of gevoel kan achterlaten. Die berichten worden gedeeld met de familie van Jim. Ook is een medewerker van Slachtofferhulp aanwezig. Een uitje van de bovenbouw naar Papendal is afgelast. Het uitstapje was gepland vanwege het 20-jarig bestaan van de stichting waar de basisschool onder valt. Bezoek burgemeester Burgemeester Schuurmans van de gemeente Lingewaard wil de komende dagen op bezoek bij het getroffen gezin, laat een woordvoerder weten. Kort na het ongeluk twitterde ze al dat ze 'intens' met hen meeleeft. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het dodelijk ongeluk op de A325 bij Ressen. De auto raakte van de weg en belandde op de kop in de bosjes.