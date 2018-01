Minister: pleegkinderen tot 21 jaar in pleeggezin

ARNHEM - Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil dat pleegkinderen tot 21 jaar in een pleeggezin kunnen blijven wonen. Nu moeten de kinderen normaal gesproken op hun achttiende afscheid nemen van hun pleeggezin. De standaardvergoeding die pleegouders krijgen houdt dan ook op.

De Jonge is maandagmiddag in Arnhem om te praten over zijn plan met jeugdzorgaanbieder Entrea-Lindenhout. Naast pleegzorg en gezinshuizen bieden zij ook specialistische vormen van jeugdhulp, speciaal onderwijs en gezinsbegeleiding aan.

'Nog niet afgebakken'

Minister De Jonge vindt dat jongeren op hun achttiende 'nog niet zijn afgebakken'. Dit geldt volgens hem vooral voor kinderen die opgegroeid zijn in pleeggezinnen. Daarom wil hij de leeftijd verhogen. Pleegkinderen verdienen volgens de zorgminister een veilig en stabiel thuis, ook als ze 18 zijn. 'Jongeren zijn niet opeens volwassen als de kalender vertelt dat ze 18 jaar zijn geworden. Wel worden er op dat moment allerlei volwassen keuzes verwacht. Over wonen, opleiding, over inkomen, over werk, over zorg en ondersteuning.'

Jeugdzorg Nederland is blij met het voorstel van de minister. Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten al wel de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen. Daar wordt steeds meer gebruik van gemaakt. In 2016 werden 21.685 pleegkinderen opgevangen.

Bestuurslid Annet van Zon van Entrea-Lindenhout was bij Rob Kleijs Op de Koffie: