Ook Pechtold (D66) voor uitstel opening Lelystad Airport

ARNHEM - D66-leider Alexander Pechtold uit Wageningen is er voorstander van om de opening van Lelystad Airport uit te stellen. In dat geval stuur ik de minister een bosje bloemen, zei hij zondagavond.

Hij deed zijn uitspraken tijdens een politieke talkshow in Diepenheim, schrijft De Stentor, dat ook een geluidsfragment van de uitspraken publiceerde (zie onder).

Maar voor hij een definitief standpunt over een mogelijk uitstel inneemt, wil hij eerst het besluit van minister Van Nieuwenhuizen (infrastructuur) afwachten. 'Laat deze minister nou, maar flink onder druk, begin februari een besluit nemen', zei Pechtold. 'Als de minister een jaar uitstel besluit, zal ik haar niet remmen. Nee, dan stuur ik een bosje bloemen.'

Eerder zei Kamerlid Eppo Bruins namens coalitiepartner ChristenUnie dat zijn partij waarschijnlijk voor uitstel van opening zal stemmen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil dat het vliegveld in 2019 opengaat, zodat Schiphol kan worden ontlast. Pechtold noemde de uitspraken van Bruins zondagavond 'niet verstandig'.

Voor 39 euro naar Barcelona

In Gelderland is veel weerstand tegen de voorgestelde vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Veel inwoners vrezen geluidsoverlast.

Maar Pechtold trok de discussie ook breder. 'We hebben er last van, maar we zitten er ook zelf in. We moeten onszelf eens afvragen: hoeveel dagen per jaar gaan we met het vliegtuig op vakantie? Vinden we het normaal dat je voor 39 euro naar Barcelona vliegt?' De D66-voorman wil het debat over de toekomst van vliegen in heel Europa oppakken.

