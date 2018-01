Zeven Gelderse scholen mogen zich de komende jaren 'excellent' noemen

BORCULO - Zeven scholen in Gelderland hebben maandag het predicaat 'excellente school' gekregen. Dat betekent dat zij zich de komende drie jaar zo mogen noemen.

Het gaat om de volgende scholen:

Arnhem: onderwijs op procesopvanglocatie Arnhem-Zuid

onderwijs op procesopvanglocatie Arnhem-Zuid Borculo: Basisschool Sint Joris

Basisschool Sint Joris Kesteren: vmbo-school Helicon

vmbo-school Helicon Lunteren: basisschool De Triangel

basisschool De Triangel Nijkerk: Corlaer College (middelbare school)

Corlaer College (middelbare school) Nijmegen : speciaal onderwijs De Windroos, locatie Lindenholt

: speciaal onderwijs De Windroos, locatie Lindenholt Zaltbommel: De Brug School voor Praktijkonderwijs

Alle scholen kregen het predicaat na onderzoek door de Onderwijsinspectie.

Dit zijn de scholen in Gelderland die het predicaat excellent hebben:

Hart en ziel

Annet Wensink, directeur van Sint Joris in Borculo, is trots: 'Het voelt als een erkenning, niet alleen voor mij, maar vooral voor de collega’s, die hier dag in, dag uit met hart en ziel vorm geven. Zij verdienen het.'

De directeur benadrukt dat niet bewust is toegewerkt naar toekenning van de titel, maar dat het vooral een erkenning is van de manier zoals ze op de basisschool werken. Wel is het zo dat er voor het predicaat een aanvraag moest worden ingediend.

St. Joris is een Daltonschool sinds 2003 en heeft 230 leerlingen.

Verslaggever Vera Eisink ging maandagochtend langs: