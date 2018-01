St Joris in Borculo uitgeroepen tot 'excellente school'

BORCULO - Basisschool Sint Joris in Borculo mag zich vanaf vandaag een ‘excellente school’ noemen. De predicaten worden uitgegeven door de Inspectie van het Onderwijs.

De onderwijsinspectie deed bijna een jaar onderzoek naar de school en kwam tot de conclusie dat Sint Joris een 'excellent pedagogisch klimaat heeft en dat er excellent pedagogisch gehandeld wordt'.

Erkenning

Annet Wensink, directeur van Sint Joris, is trots: 'Het voelt als een erkenning, niet alleen voor mij, maar vooral voor de collega’s, die hier dag in, dag uit met hart en ziel vorm geven. Zij verdienen het.' De directeur benadrukt dat niet bewust is toegewerkt naar toekenning van de titel, maar dat het vooral een erkenning is van de manier zoals ze op de basisschool werken.

St. Joris is een Daltonschool sinds 2003 en heeft 230 leerlingen. Het predicaat excellent is maandag officieel uitgereikt. De school mag zich nu drie jaar lang excellent noemen.

Verslaggever Vera Eisink ging maandagochtend langs: