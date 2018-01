Blessure NEC-spelverdeler Kadioglu valt mee

NIJMEGEN - Ferdi Kadioglu vroeg in de slotfase van de wedstrijd Almere City-NEC om een wissel.

Maar de blessure van de spelverdeler blijkt niet ernstig. Normaal gesproken is hij vrijdag van de partij als NEC het thuis opneemt tegen FC Den Bosch.

NEC moet dan in ieder geval nog Arnaut Groeneveld missen. De vleugelspits, die voor de winterstop excelleerde, herstelt in Antwerpen bij kinesist Lieven Maesschalck van een rugblessure. Mo Rayhi kan wellicht zijn rentree maken in de selectie. De aanvaller trainde afgelopen week alweer mee met de groep. NEC mist in ieder geval Ole Romeny. Het 17-jarige talent kreeg bij zijn debuut als invaller in Almere een omstreden rode kaart wegens gevaarlijk spel.