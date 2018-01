Baanwielrenster Elis Ligtlee niet van de partij op WK in Apeldoorn

EERBEEK - Baanwielrenster Elis Ligtlee heeft ook op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden in Minsk naast een WK-ticket gegrepen. De olympisch kampioene kwam zondag in de finale van de keirin, het onderdeel waarop ze goud won bij Rio 2016, niet verder dan de zesde en laatste plek.

De Eerbeekse had op het podium moeten eindigen voor een startbewijs voor de WK eind februari in Apeldoorn. Een dag eerder kon Ligtlee op de sprint evenmin een vereiste medaille pakken. Ze werd in de kwartfinales uitgeschakeld.

Matthijs Büchli uit Arnhem behaalde zondag voor de derde keer goud. Hij zegevierde op de sprint. In de finale versloeg Büchli de Litouwer Vasilijus Lendel in de eerste twee races. Theo Bos uit Hierden behaalde brons op dit onderdeel. Büchli won eerder in Minsk de teamsprint met zijn ploeg BEAT Cycling Club en de keirin.

