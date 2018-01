Vader blinde Roel terug na 9-daagse rally

Vader Janssen wilde, door mee te doen aan de rally, aandacht vragen voor de stofwisselingsziekte. Zijn 12-jarige zoon. Roel, is blind en dat komt door Batten.

Direct bij aankomst in Beuningen knuffelt Roel zijn vader. Roel: 'Hij is nooit eerder zo lang weggeweest.' Bij zijn pa staat ondertussen een flinke baard. 'Het was indrukwekkend, gaaf, vermoeiend, na dik 6000 kilometer, maar heel erg gaaf,' vertelt Ronald.

Opa Cor: 'Ik ben heel erg moe, maar het was fantastisch.' En wat gaat Roel dadelijk het liefste doen? 'Papa knuffelen.' De rally leverde ruim 35 duizend euro op.

