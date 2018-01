Bond van Wetsovertreders mag niet meedoen aan verkiezingen in Arnhem

ARNHEM - De Bond van Wetsovertreders wil op 21 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. Er is echter één probleem, ze hebben zich niet op tijd ingeschreven.

De politieke partij van de bond zou BWO Lokaal heten, met Jan Maarssen als lijsttrekker. De partij hoopt op 2 zetels, zegt Pieter Vleeming van de Bond van Wetsovertreders. Gezien de achtergrond van de partij komt al snel de vraag op of lijsttrekker Maarssen veroordeeld is voor een misdrijf. 'Nee, dat is hij niet', zegt Vleeming. 'Al onze fractieleden hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag gekregen. Die krijg je niet als je de afgelopen 15 jaar bent veroordeeld voor een misdrijf.'

De partij wil in 12 gemeentes meedoen aan de verkiezingen, vooral in de gemeentes waar gevangenissen staan. Niet verwonderlijk, omdat de bond zich inzet voor (ex-)gedetineerden. Voor de politieke tak van de organisatie is dat niet anders. 'We willen dat ex-gedetineerden niet met een vuilniszak op straat worden gezet. Ook willen we controleren of het geld voor resocialisatie ook daadwerkelijk daar aan wordt uitgegeven.' Ook moet 50 procent van de bewakingscamera's uit de binnenstad worden weggehaald. De camera’s in het uitgangsgebied de korenmarkt mogen blijven hangen, aldus BWO Lokaal.

Te laat

BWO Lokaal wil in Arnhem een coalitie vormen met GroenLinks en PvdA. Er is alleen één probleem. Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen hadden zich voor 27 december 2017 in moeten schrijven. Dat heeft de partij niet gedaan. 'Ik was van plan om deze week even de Kiesraad te bellen', aldus Vleeming. Wat dat betekent dat voor de plannen is nog onduidelijk. 'Ik ga morgen de Kiesraad bellen', aldus Weening. 'Misschien is er nog een kans.'

Mag je je nog verkiesbaar stellen na veroordeling?

Een strafblad is geen beletsel om je verkiesbaar te stellen. Zo keerde het Arnhemse voormalige raadslid Martin van Meurs terug naar de politiek nadat hij zijn celstraf voor het bezit van kinderporno had uitgezeten. Een rechter kan als bijkomende straf iemands passief kiesrecht ontnemen, waardoor die persoon zich niet meer verkiesbaar kan stellen. Dit kan alleen als de persoon in kwestie is veroordeeld tot een celstraf van minimaal één jaar. De rechter legt de aanvullende straf zelden op. Volgens het CBS waren er begin 2016 56 personen ontzet uit het kiesrecht 'vanwege de ernst van het door hen gepleegde delict'.

Mag je stemmen als je in de gevangenis zit?

Gedetineerden mogen ook stemmen, dat geldt ook voor tbs'ers. Wel gelden dezelfde regels voor een (mobiel) stembureau in de gevangenis. Zo moet het stembureau toegankelijk zijn voor alle burgers. De Kiesraad schrijft op haar website: 'Of gedetineerden in persoon kunnen stemmen in een stemlokaal of mobiel stembureau in hun penitentiaire inrichting of forensisch psychiatrisch centrum, is dus sterk afhankelijk van de concrete mogelijkheden die de desbetreffende instelling biedt.' Als een gedetineerde niet in de gevangenis kan stemmen, kan hij iemand anders machtigen om zijn of haar stem uit te brengen.