Iris haalt geld op om stamceltherapie te kunnen volgen

'Tja, wat kan ik niet? Gewoon normale dagelijkse dingen, kan ik niet,' zegt Iris terwijl ze op de bank ligt met een dekentje over haar heen. Iris is 27 jaar. Als kind werd ze gebeten door een teek, waardoor ze in 2008 de symptomen van de ziekte van Lyme kreeg. Door de ziekte kan ze steeds minder.

Behandeling in Nederland helpt haar niet. Na positieve berichten van lotgenoten wil ze zich nu in Duitsland laten behandelen. 'Ze halen stamcellen uit je lichaam. Die worden gefilterd en schoongemaakt en teruggeplaatst. Daarbij krijg je ook een antibioticakuur en andere infusen.'

Maar de behandeling wordt in Nederland niet vergoed. Vandaar de crowfundactie op internet. Er is 35.000 euro nodig. Iris zamelde tot nu toe 1500 euro in. 'Het is hopen dat door zoveel mogelijk rondverspreiden en mensen te vertellen wat ik heb, dat het zo bij elkaar komt.'

De tekst gaat verder onder de video.

Steeds meer chronisch Lymepatiënten in Nederland willen die therapie, maar de Lymevereniging in Nederland stelt zich terughoudend op: 'We zullen het onze leden ook niet adviseren', aldus Johan Bongers. 'Dat is omdat wij als Lymevereniging proberen vast te houden aan therapieën met een wetenschappelijke achtergrond. Natuurlijk is stamceltherapie hot, maar er is voorlopig geen enkel bewijs dat stamceltherapie werkt voor deze infectieziekte.'

Toch zet Iris door, want ze heeft niets te verliezen. 'Om hier te blijven zitten en te wachten tot er ooit een oplossing gaat komen, is voor mij niet meer te doen. Ik ben nu 10 jaar ziek. Dit is mijn enige hoop.'