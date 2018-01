Deel dit artikel:











Didammer rijdt weer met drugs op

DIDAM - Een 25-jarige Didammer is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt omdat hij met een geschorst rijbewijs reed en omdat hij onder invloed was van drugs.

De man mocht niet autorijden omdat hij eerder met drugs op achter het stuur zat. De man deed dat toch en eenmaal op het politiebureau bleek hij ook dit keer onder invloed van drugs te zijn. Hij testte positief op THC en cocaïne. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl