GAANDEREN - Bij Leusink Transport aan de Westerbroekstraat in Gaanderen is een oplegger met lading gestolen. Dat meldt wijkagent Jan Eskes op Twitter.

Aanvankelijk was de melding dat bij Leusink in de nacht van zaterdag op zondag van 22 vrachtwagens het dekzeil was vernield en leek er niets gestolen.

Het bericht van de wijkagent dat er ook trekkers weg zijn, klopt niet. Dat zegt een medewerker van het Achterhoekse transportbedrijf. 'We balen hiervan', zegt hij. 'Een jaar of zeven geleden zijn ook al eens dekzeilen opengesneden.'

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de diefstal. Getuigen kunnen bellen met 0900-8844 of (anoniem) 0800-7000.