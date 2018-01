HEERDE - De veerpont tussen Wijhe en Heerde gaat vanaf maandagochtend 06.30 uur uit de vaart. De waterstand is te hoog, meldt het veer op Twitter.

Het veer was sinds afgelopen woensdag weer in de vaart nadat het veer twee weken stil was gelegd. Ook dat kwam door het hoge water.

Ook het veer tussen Dieren en Olburgen vaart vanaf maandagochtend niet meer vanwege het hoogwater.