Nieuwe hoogwatergolf op grote rivieren: pontjes uit de vaart

HEERDE - Rijkswaterstaat verwacht een nieuwe hoogwatergolf op de grote rivieren. De piek komt komend weekeinde uit op ongeveer 14,25 meter boven NAP. Door dit hoge water zijn steeds meer pontjes uit de vaart. Het Looveer bij Huissen houdt er vanmiddag mee op.

De veerpont tussen Wijhe en Heerde vaart al de hele dag niet. Het veer was pas sinds woensdag weer in de vaart nadat het twee weken aan de kant lag. Ook dat kwam door het hoge water.

Ook het veer tussen Dieren en Olburgen vaart sinds vanochtend niet meer vanwege het hoogwater.

Derde hoogwatergolf

Het is de derde hoogwatergolf deze winter. Het hoge water komt uit Zuid-Duitsland en Zwitserland, waar het hard heeft geregend en nog steeds nat is. Ook smelt er veel sneeuw door hogere temperaturen. De Maas wordt gevoed vanuit de Ardennen. Voor deze regenrivier wordt geen hoogwater verwacht. Vanwege de nieuwe hoogwatergolf zijn diverse veerdiensten, zoals over de IJssel tussen Wijhe en Heerde, maandag weer uit de vaart genomen. In uiterwaarden en buitendijkse gebieden stond nog veel water door de vorige hoge waterstand. Zij zullen nu weer helemaal onderlopen.