Nijmegen is trots op titel Green Capital

De grote openingshandeling viel zaterdagavond weliswaar in het water vanwege een kraan die niet stabiel genoeg neergezet kon worden, maar dat neemt niet weg dat de bestuurders in Nijmegen trots zijn op de titel. Wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) spaarde koste noch moeite om de Europese prijs in de wacht te slepen: 'We zijn echt zo waanzinnig trots.'

Tijd nodig om te ontwikkelen tot Europese stad

Volgens Tiemens is het helemaal niet vreemd dat Nijmegen eerst twee keer naast de prijs greep. 'Die tijd heb je ook nodig om je van een stad te ontwikkelen tot echt een Europese stad die rolmodel kan staan voor andere Europese steden.'

'Met de inwoners van Nijmegen'

Ook staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven is trots op Nijmegen, dat zich als eerste Nederlandse stad Green Capital mag noemen. 'En waar ik ook heel trots op ben is dat ik zie dat Nijmegen er echt een festiviteit en een jaar van maakt met de inwoners van Nijmegen.'

En volgens voorganger Essen (European Green Capital 2017) houdt het na zo'n jaar niet op. Loco-burgemeester Simone Raskob van Essen: 'Het belangrijkste is geloof ik, dat men de politiek en de burger het vertrouwen geeft dat Nijmegen na 2018 verdergaat op het thema Green Capital.'

Bruls niet op de fiets, wel bezig met afvalscheiding

En dat zijn ze in Nijmegen ook zeker van plan, al moet je nooit al te hard van stapel lopen met de groene ambities, zo zegt burgemeester Bruls als hem wordt gevraagd of hij dit jaar zijn chauffeur thuis laat en zelf gaat fietsen. 'Dat zou om een andere reden heel erg goed zijn, maar we zijn al bijna geheel elektrisch en daar gaan we ook straks op verder. Nee, de prijs op zich blijft je wel aan het nadenken zetten. Ook als je thuis nadenkt over afvalscheiding want daar zijn we in Nijmegen ook heel erg goed in. Dat stimuleert je ook persoonlijk. '