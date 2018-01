Gestolen bus hondenuitlaatservice weer terecht

ARNHEM - De gestolen bus van een hondenuitlaatservice uit Arnhem is weer terecht. De wagen werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen.

Binnen een dag was de bus weer terug, zaterdagavond werd de bus gevonden op de Zuidelijke Paralelweg in de Arnhemse wijk Lombok. Volgens eigenaar Paul Wagenmans is het dashboard gesloopt, maar is de schade te herstellen. De bus is volgens Wagenmans zo snel gevonden omdat zijn oproep op Facebook meer dan 2300 keer is gedeeld. 'Mensen hadden de bus zien staan en zagen later mijn bericht op Facebook. Toen hebben ze contact opgenomen.'

Zie ook: Bus hondenuitlaatservice gestolen, eigenaar met handen in het haar: 'Ik kan niets meer'

De bus werd gestolen in de Prins Hendrikstraat in Arnhem, tegenover een Italiaans restaurant. Wagenmans zat met zijn handen in het haar, omdat het de enige bus was waarmee hij de honden kon vervoeren om ze uit te laten.