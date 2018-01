Deel dit artikel:











Gesink tiende in eerste etappekoers na breken rugwervel Foto: ANP

ADELAIDE - Robert Gesink heeft de eerste etappekoers sinds zijn zware valpartij in de Tour de France, waarbij hij een rugwervel brak, uitgereden. In de Tour Down Under in Australië finishte de Varssevelder als tiende.

Gesink hield zich in de laatste etappe van deze koers afzijdig van het sprintgeweld, waardoor hij twee plaatsen in de eindrangschikking zakte. De laatste etappe van 90 kilometer in en rond Adelaide werd een prooi voor de Duitse sprinter Andre Greipel. De eindwinst in de Tour Down Under was voor de Zuid-Afrikaan Daryl Impey. Hij was na zes etappes te sterk voor de Australische wielrenner Richie Porte, die tweede werd. Nederlander Tom-Jelte Slagter legde in het eindklassement beslag op de derde plaats.



