Warm weer komende week, record lonkt

ARNHEM - 14 graden in januari; het kan woensdag zomaar gebeuren. Door warme lucht wordt het weer komende week namelijk erg zacht en woensdag spant de kroon. Het was nog nooit zo warm op 24 januari, het record staat op 13,4 graden.

Normaal liggen de temperaturen in januari rond een graad of vijf. Dat het nu warmer wordt, komt door een bel met warme lucht die vanaf de Azoren over Nederland trekt.

Het weer is overigens geen uitnodiging om in de zon te gaan liggen; het wordt grijs en het gaat regenen.

[YouTube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=112]