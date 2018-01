Gynaecoloog Bertho Nieboer: 'Als je te emotioneel betrokken bent, kan dat beslissing beïnvloeden'

NIJMEGEN - Gynaecoloog Bertho Nieboer uit Arnhem was zondagmorgen te gast in het tv-programma De Verwondering van Annemiek Schrijver. Hij sprak onder meer met haar over zijn gedrevenheid, hoe goed hij voor zijn patiënten wil zorgen maar waarvoor vaak de tijd ontbreekt. 'Als ik mijn moeder vertel dat ik iets ga doen, zegt ze wel eens: krijg je het niet te druk? Je zou het temperament kunnen noemen.'

Nieboer groeide op in een gelovig gezin in Renswoude, maar hij kwam ter wereld in Libanon. Na twee maanden werd hij geadopteerd. De Arnhemse vrouwenarts, verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen, zegt de innerlijke overtuiging te hebben dat niemand zijn kind met plezier afstaat. 'Ik zou het een daad van liefde kunnen noemen.'

Buikpijn bij zien zieke man op de gang

Nu is hij zelf vader en brengt hij kinderen ter wereld. Maar de professie van gynaecoloog is veel breder; van geboorte tot kanker. 'Het is een vak waarbij je van begin tot eind iets voor iemand kan betekenen. Je doet je eigen operaties. Ik ben niet zo goed met zieke mannen. Ik lijk me het te veel aan te trekken. Ik krijg buikpijn als ik een man met een katheter over de gang zie lopen.'

Met overtuiging koos Nieboer voor het beroep van vrouwenarts, maar niet omdat hij niet weet uit welke baarmoeder hij is gekomen. 'Het is een stressvol vak, waarbij ik wel eens tegen mezelf moet zeggen er voor honderd procent voor te blijven gaan. 80 of 90 procent kan niet, want voor je het weet heb je een diagnose gemist. Dan denk je dat het ziekte A is en dan blijkt het drie maanden later iets heel anders te zijn.'

Afstand of betrokkenheid

Moet je als arts afstand bewaren of juist zo betrokken mogelijk zijn bij patiënten? Het is een voortdurend dilemma. Nieboer: 'Mijn schoonouders zijn de voorbije jaren overleden en ik dacht wel eens over de huisarts: als je wat meer betrokken was geweest, dan was dat beter geweest. We worden opgeleid met een zekere distantie. Als je te emotioneel betrokken bent, dan kan dat je beslissing beïnvloeden. Ik kan me voorstellen dat het aan het einde van het leven beter is niet door te behandelen.'

Komen ze met pagina's papier en hebben ze iets gelezen over een behandeling in Saoedi-Arabië Gynaecoloog Bertho Nieboer over het Googletijdperk

Luisteren is de basis voor een goede relatie tussen arts en patiënt. 'We worden opgeleid in een systeem dat je een bepaalde tijd hebt om met patiënten te praten, in de praktijk is die tijd nog korter. 10 - 15 minuten, dat is bijna niet te doen. Ja, in de jaren zeventig, in het pre-Googletijdperk. Maar nu komen patiënten met pagina's papier de spreekkamer binnen. Dokter, ik heb dit en dat gelezen, ze hebben behandelingen in Saoedi-Arabië...'

