'Ik zie haar nog elke dag voor me', vader meisje van Nulde richt stichting op

ARNHEM - Martin Huisman, de vader van het meisje van Nulde, richt een stichting op voor kinderen die het slachtoffer zijn geworden van geweldsmisdrijven. Dat vertelde hij zondagochtend bij Omroep Gelderland.

Rowena overleed in 2001 op 4-jarige leeftijd na mishandelingen. Haar verminkte lichaamsdelen werden teruggevonden bij Hoek van Holland en het strand Nulde aan het Veluwemeer. De stiefvader en de moeder werden veroordeeld.

17 jaar later brandt Martin Huisman een kaarsje voor het meisje in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland. 'Ik brand dit kaarsje voor Rowena en alle andere kinderen die het slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf.'

Met Martin gaat het - bijna - 17 jaar na die dramatische gebeurtenis goed. 'Hoe gek het ook klinkt. Ik voel me prima, ik ben strijdbaar en ik ben gelukkig met wat ik nu heb.'

Rowena altijd dichtbij

Toch is Rowena altijd dichtbij. 'Dat eigenwijze kindje, dat wist wat ze wilde. Dat zie ik nog elke dag voor me.' Tijdens haar begrafenis deed Huisman een belofte. 'Dat er gerechtigheid zou komen. En dat ik ga zorgen dat ik alle andere kinderen van dat soort misdrijven zou gaan helpen.'

Dat doet hij nu in de vorm van Stichting Rowena. 'Ter ere van haar, in het belang van alle kinderen die de hulp niet kunnen vinden na een traumatische gebeurtenis. Je kunt daarna doorgaan met het eigen leven, mijn jongste dochter Rochelle is het daar het bewijs van. Ze blijft overeind staan.'

De stichting is volgens Huisman nodig omdat het schort aan de juiste hulp. 'Ik heb aan mijn jongste dochter, het zusje van Rowena, gemerkt dat er weinig instanties zijn die haar kunnen helpen. Ik heb ook veel contact met lotgenotengroepen en daar krijg ik dezelfde signalen van.'