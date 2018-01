Kashia beschermt Miazga: 'Het is niet goed, maar ook niet iets groots'

ARNHEM - Vitesse-aanvoerder Guram Kashia nam het na afloop van de wedstrijd op voor zijn compaan in de achterhoede, Matt Miazga. De Amerikaan kneep in de edele delen van Heerenveen-speler Dumfries.

Miazga mocht zelf niet voor de camera verschijnen, maar Kashia had wel een mening over het voorval. 'Dat is pesten. Matt is een 'old school-defender' eentje die soms de tegenstander irriteert.'

Kashia zegt dit soort situaties vaak te herkennen. 'Ik doe het zelf ook, even schouder tegen schouder staan. Wat zeggen zodat je de ander irriteert. Het is niet normaal misschien, maar het hoort bij het professionele voetbal. Je doet alles om te winnen.'

Foto: Broer van den Boom

'Niet de goede plaats'

Maar is het nou wel de juiste manier om iemand in zijn edele delen te grijpen? 'Het is niet goed, maar ook niet iets groots. Ik zie in het voetbal zoveel slechte dingen voorbij komen. Matt is een goede jongen, maar dit was misschien niet de juiste plaats om de tegenstander even aan te pakken.'

Foto: Broer van den Boom