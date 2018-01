Vervelende avond voor Fraser: 'Wijze heren zullen beslissen'

ARNHEM - Voor Vitesse-trainer Henk Fraser was het 1-1 gelijkspel tegen Heerenveen een vervelende avond. Niet alleen vanwege het resultaat, maar ook omdat hij mogelijk één of twee spelers kwijt gaat raken met schorsingen.

'Het eerste half uur speelde we uitstekend, ik heb alleen kritiek op het feit dat we de ballen niet goed afmaken. We hadden Heerenveen op 2-0 of 3-0 moeten zetten, dat is al frustrerend want je weet dat Heerenveen dan nog op 1-1 kan komen. Dat doet Van Amersfoort uiteindelijk uitstekend, maar het is wel een geluksdoelpunt', aldus Fraser.

Het gelijkspel zorgt ervoor dat Vitesse geen nieuwe stap op de ranglijst maakt. 'Dat is ook wel frustrerend.'

Foto: Wil Kuijpers

Elleboogstoot en grijpgrage Miazga

Maar de frustratie sloeg ook over op de spelers. Tim Matavz deelde bijvoorbeeld een elleboogstoot uit en kan waarschijnlijk wel rekenen op een x-aantal wedstrijden schorsing van de KNVB. 'Ik denk niet dat je mijn mening nodig hebt over die actie', vertelt de coach. 'De wijze heren in Zeist zullen beslissen. Ik zal een elleboogstoot nooit goedpraten. Dat hij nu een paar wedstrijden weg is? Dat is jouw aanname, wel een logische aanname maar dat hoef ik niet te doen.'

En aan het eind van de wedstrijd greep verdediger Matt Miazga nog in de edele delen van Dumfries. 'Daar heb ik ook geen mening over, ik houd het bij voetbal. Dit soort zaken hebben niet met voetbal te maken. Het gebeurt wel op het veld ja, dat heb je goed gezien. Maar dan hoef ik er nog steeds geen uitspraken over te doen.'