Burgemeester na overlijden jongen (7): 'Onvoorstelbaar leed'

De jongen kwam zaterdagavond om het leven bij een ernstig ongeval op de A325 ter hoogte van Ressen. Drie andere inzittenden, allemaal gezinsleden, zijn gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie is dat aan het onderzoeken. Het voertuig kwam enkele meters van de weg en is in een naastgelegen bos terechtgekomen. De auto kwam tegen een boom tot stilstand. Een traumahelikopter werd opgeroepen om assistentie te verlenen, de auto reed in de richting van Arnhem.