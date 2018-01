Automobilist rijdt tegen boom, flinke schade

APELDOORN - Een automobilist is zaterdagavond tegen een boom gereden. Dat gebeurde aan de Matenpoort in Apeldoorn.

De bestuurder kwam met de schrik vrij. Er zat gelukkig geen bijrijder in het voertuig, want aan die kant kwam de auto tegen de boom terecht.

Waarom het zo mis is gegaan, is niet bekend. Er kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse om de bestuurder uit zijn voertuig te halen. De inzittende kwam met de schrik vrij. De schade aan de auto is aanzienlijk.