Elis Ligtlee grijpt naast WK-ticket en heeft nu nog een kans

APELDOORN - Elis Ligtlee komt volgende maand niet in actie op het WK baanwielrennen in Apeldoorn op het onderdeel sprint. Het lukte de Eerbeekse zaterdag niet om kwalificatie af te dwingen.

Ligtlee had tijdens wereldbekerwedstrijden in Minsk het podium moeten halen, maar strandde in de kwartfinales. Laurine van Riessen en Shanne Braspenninckx nemen nu namens Nederland in Apeldoorn deel aan het WK, op dit onderdeel.

Voor de Eerbeekse wacht morgen opnieuw een belangrijke dag. Dan heeft ze de kans om zich voor het WK te plaatsen op het onderdeel keirin. In 2016 werd Ligtlee op dat onderdeel olympisch kampioen. Nadat ze deze titel greep, kwam ze nauwelijks meer in actie. Ze kampte zeven maanden lang met knieproblemen.

Alleen als Ligtlee zondag bij de eerste drie eindigt in Minsk, is dat voldoende voor een WK-ticket.