Vitesse speelt gelijk en heeft daar helemaal niks aan

ARNHEM - Vitesse heeft zichzelf zaterdagavond geen goede dienst bewezen in GelreDome. De Arnhemmers speelden met 1-1 gelijk tegen Heerenveen, een resultaat waar Vitesse niks aan heeft. Daarnaast gaat de ploeg waarschijnlijk ook Matavz nog meerdere wedstrijden kwijtraken, want hij gaf een elleboogstoot. Zo wordt het een vervelende avond voor Vitesse.

Eindstand Vitesse-SC Heerenveen: 1-1

90': Afgelopen!

90': 3 minuten erbij.

85': De ultieme slotfase. Deze winst is voor Vitesse heel belangrijk. Kan er nog een doelpunt uit geperst worden?

82': PAAL! En daar was een geweldige uithaal van Bruns, op de paal. De rebound van Dabo gaat over, wat een kansen nu voor Vitesse.

80': Dat was de kans voor Vitesse. Mitchell van Bergen kruipt goed naar binnen en haalt hard uit, maar de bal gaat net over de goal.

73': Wissel bij Vitesse. Van Bergen komt erin voor Bryan Linssen.

68': Het is nu ploeteren voor Vitesse. Het goede spel dat regelmatig te zien was in de eerste helft lijkt weer helemaal weg.

62': Serero krijgt geel nadat hij Zeneli omver duwt. Maar Zeneli was juist vervelend door de bal vast te houden.

60': Nu Heerenveen met een grote kans als Henk Veerman wordt weggestuurd door Zeneli. Veerman schiet alleen hard op de handen van Pasveer die daar goed bij zat.

58': Het blijft maar eentonig. Weer is het Rashica met alle ruimte, weer is het Matavz die de bal er niet in krijgt. Het lijkt een kwestie van tijd voor de 2-1 valt.

55': En weer is Rashica langs zijn man, nu legt de Kosovaar de bal goed terug maar is het Matavz die de bal over schiet.

53': Vitesse dringt aan, maar een schot van Matavz gaat nu net naast de goal. Het publiek gaat er nog maar eens achter staan.

48': Oud-Vitessenaar Stijn Schaars ziet zijn ploeg ploeteren tegen Vitesse, maar de Friezen staan nog wel op 1-1.

46': En we zijn weer begonnen aan de tweede helft. Hopelijk beter voetbal en beter internet.

45': Rust!

38': GOAL! Het is weer gelijk in Arnhem. Een schitterende treffer van Pelle van Amersfoort. Pasveer komt ver uit zijn doel en stopt de eerste aanval van Heerenveen, maar dan is de doelman ook te ver uit zijn goal en kan Van Amersfoort de bal met veel passen en meten hoog over Pasveer in de goal krijgen.

31': Tim Matavz lijkt een elleboog te geven aan een Heerenveen-speler. Dit kan nog wel eens een schorsing gaan worden voor de spits.

26': Er komt veel gevaar via Milot Rashica, de buitenspeler kan telkens zijn man voorbij. Maar voor de goal gaat het telkens mis.

25': Het internet is wat slecht, daarom komen updates wat langzamer door.

13': GOAL! Vitesse komt op 1-0. Rashica snelt langs zijn man op en legt de bal voor de goal. Matavz staat daar wel, maar hoeft geen werk te verrichten, want SC Heerenveen-verdediger Hoegh schiet de bal in zijn eigen goal.

5': De eerste kans voor Vitesse. Een vrije trap van Mount wordt maar net over gekopt door Miazga.

1': We zijn begonnen!

20.45 uur: Vitesse en Heerenveen komen het veld op, we kunnen zo beginnen.

20.40 uur: Een teleurstellende mededeling in GelreDome. Hertog kan niet vliegen door een blessure.

20.35 uur: Piet Velthuizen is terug in GelreDome. 'Het is lang geleden dat ik een wedstrijd van Vitesse hier heb kunnen zien. Nu ik hier nog ben, ga ik dus ook even kijken.' De keeper traint tegenwoordig mee bij het tweede elftal.

20.30 uur: Het is vandaag geen Vitesse-PSV of Vitesse-Ajax, maar het is wel echt behoorlijk druk in de perskamer. Iedereen lijkt de eerste thuiswedstrijd van Vitesse in 2018 te willen zien.

20.25 uur: En ook de basisspelers zijn begonnen met de warming-up. Kan Mason Mount, de matchwinner van dinsdag, weer van grote waarde zijn?

20.20 uur: De wisselspelers zijn al begonnen met de warming-up.

20.15 uur: Vitesse speelt in de volgende opstelling, dezelfde als van de week tegen Sparta.

Opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Bruns, Serero, Mount, Rashica, Matavz, Linssen.