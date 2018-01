De beste slagwerkgroep van Nederland komt uit onze provincie

Ze kwamen tegen elkaar uit op het onderdeel Marching and Music Contest. Zo ook de Nijmeegse groep in onderstaande reportage.

UPDATE (19.00 uur): De Nijmeegse formatie heeft het NK ook daadwerkelijk gewonnen. Hans Kersten namens de ploeg: 'We zijn er hartstikke blij mee. We gaan met zijn allen in Nijmegen zo nog lekker de stad in om het te vieren.'