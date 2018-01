Deel dit artikel:











Bus hondenuitlaatservice gestolen, eigenaar met handen in het haar: 'Ik kan niets meer' De gestolen bus van de hondenuitlaatservice. Foto: Paul Wagemans

ARNHEM - Paul Wagenmans uit Arnhem zit met de handen in zijn haar. Hij heeft een hondenuitlaatservice, maar zijn enige bus om de honden in te vervoeren is in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen. 'Dit is een behoorlijke aderlating', legt Paul uit.

Paul zit al jaren in het vak en laat de honden altijd uit op het Rozendaalse Veld bij Velp. De verdwenen bus is nog geen jaar oud en zonder kan Paul niets. 'Ik heb geen bus en dus geen werk. Dat is flink balen.' Hoe hij nu verder moet met zijn hondenuitlaatservice weet hij nog niet. 'Een collega heeft net een nieuwe bus. Mogelijk dat ik zijn oude bus kan gebruiken.' 'Dit zijn professionals geweest' De bus van Paul stond geparkeerd in de Prins Hendrikstraat in Arnhem, tegenover een Italiaans restaurant. 'Het moet ergens tussen 23.50 en 02.45 uur gebeurd zijn. Er stond wel een camera op die gaat opnemen als er beweging is, maar op dat moment heeft de camera helaas niets opgenomen.' Paul heeft geen idee hoe de bus is meegenomen. Er lagen volgens hem geen glassplinters op de parkeerplek. 'In mijn optiek zijn het professionals.' Op Facebook heeft hij een oproep geplaatst om uit te kijken naar de bus. Het bericht is al meer dan duizend keer gedeeld. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl