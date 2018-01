Deel dit artikel:











Agenten trekken vuurwapen bij aanhouding Foto: Facebook wijkagenten Lindenholt

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met getrokken vuurwapen een verdachte aangehouden. Dat gebeurde in de wijk Lindenholt.

De politie kreeg de melding dat er iemand was getaserd aan de Horstacker door twee personen. Ze probeerden hem op die manier te beroven. Het slachtoffer ging achter de daders aan. Agenten zagen de daders fietsen en begonnen ook een achtervolging. Er waren meerdere eenheden voor nodig om de verdachten te kunnen pakken. Eentje kon dus pas staande worden gehouden, nadat een vuurwapen was getrokken. Verdere details in deze zaak zijn niet bekendgemaakt. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl