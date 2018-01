Instabiele hijskraan zet streep door voorstelling Green Capital

De kraan staat ter hoogte van de Godenpijler bij het Valkhofmuseum. Hier is het plein afgezet. De hijskraan wordt nog zaterdagavond weggehaald. Er is geen gevaar voor bezoekers van het plein of voor schade aan het plein, herhaalt de gemeente in een persverklaring.

De tekst gaat verder onder de video.

Het programma van Wondertuin in museum Het Valkhof en De Bastei gaat wel door. Ook het Ommetje in het Valkhofpark voor kinderen gaat door. Theater Tol wil later dit jaar graag terugkomen om hun voorstelling alsnog te doen, aldus de gemeente.

Green Capital Award

Nijmegen is dit jaar de duurzame hoofdstad van Europa. Een Europese jury heeft de Gelderse stad de Green Capital Award toegekend. Het hele jaar staat de stad bol van de groene activiteiten.