Bloemen op de plek waar Alex Wiegmink 15 jaar geleden werd doodgeschoten

RHEDEN - Op de plek waar Alex Wiegmink uit Drempt precies vijftien jaar geleden werd doodgeschoten, zijn zaterdag bloemen neergelegd. 'Zelfs na vijftien jaar ben je nog steeds in onze gedachten', staat te lezen op een kaartje van zijn broer en familie.

Alex Wiegmink uit Drempt werd in januari 2003 doodgeschoten tijdens een rondje hardlopen op de Posbank bij Rheden. Zijn lichaam werd later teruggevonden in de kofferbak van zijn eigen auto in het Brabantse Erp. De wagen was in brand gestoken.

Foto: Martin de Jongh

De zaak bleef altijd onopgelost, maar na veertien jaar kwam er schot in de zaak. Vorig jaar juni werden Frank S. en Souris R. veroordeeld tot respectievelijk veertien en zestien jaar cel voor doodslag en brandstichting. De twee gingen in hoger beroep en die zaak loopt nog.

Foto: Martin de Jongh

Op de bewuste plek op de Posbank bij Rheden staat een boom waar de naam van Alex in staat gekerfd. Diverse bomen in de buurt zijn ontworteld door de storm van donderdag, maar de boom van Alex heeft geen krimp gegeven.

