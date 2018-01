Waarschuwing voor gladde wegen

ARNHEM - Het wordt weer glad. Het KNMI heeft voor zaterdagnacht en zondagochtend code geel afgegeven voor onze provincie.

Natte wegen die bevriezen en winterse buien kunnen voor gladheid zorgen. Mensen wordt geadviseerd hun rijgedrag aan te passen. De waarschuwing geldt van middernacht tot zondagochtend, 10 uur.

Ook afgelopen nacht en ochtend was code geel in onze provincie van kracht. De gladheid leidde tot tot verkeersongelukken in Loenen en Elspeet. Daarbij vielen twee gewonden.