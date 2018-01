Deel dit artikel:











Politie rolt hennepkwekerij op Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - De politie heeft zaterdagochtend een hennepkwekerij opgerold in Malburgen-Oost in Arnhem. Agenten vielen een huis aan de Ganzerikstraat vroeg in de ochtend binnen. Dat bevestigen buurtbewoners.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

In de loop van de ochtend is een speciale eenheid bezig geweest met de ontruiming van de rijtjeswoning. Volgens omstanders waren de bewoners op het moment van de inval niet thuis. De politie is nog naar hen op zoek. Hoeveel hennepplanten in het huis stonden, is nog niet bekendgemaakt.