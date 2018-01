Deel dit artikel:











CDA met Chris Spijkerboer de gemeenteraadsverkiezingen in Chris Spijkerboer met de andere CDA kandidaten. Foto: CDA

OLDEBROEK - Het CDA in Oldebroek gaat onder leiding van Chris Spijkerboer de gemeenteraadsverkiezingen in. Hij werkt als teamleider VWO op het Nuborgh College, locatie LF, in Elburg en geeft daar biologieles in atheneum klas 4, 5 en 6. De afgelopen vier jaar is hij fractievoorzitter geweest van het CDA.

De slogan ‘verbinden en vernieuwen’ staat voor wat het CDA voor ogen heeft, is te lezen in een persbericht. Vernieuwen wil het CDA, niet omdat stilstand altijd achteruitgang stilstand is, maar omdat de partij van oordeel is dat de maatschappij verandert en nieuwe uitdagingen levert die anders aangepakt dienen te worden dan voor die tijd. Als voorbeelden worden het afvalprobleem en het regelen van inspraak van de burger genoemd. ‘Samen met de grote groep mensen op de foto en uw stem willen we er de komende periode weer tegen aan om de samenleving te verbinden en te vernieuwen', aldus het CDA.