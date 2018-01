Vrijwilligers ruimen heel veel afval op

Als de hesjes zijn aangetrokken en de opruimspullen uitgereikt, kunnen zaterdagochtend zo'n 20 vrijwilligers in de bittere kou op pad om de rotzooi rondom de Tielse dijken weg te halen. Een enorme klus, want er ligt heel wat afval op en aan de voet van de dijk. 'Ik heb heel veel blikjes gevonden,' zegt Mimi Krijgsman uit Erichem. 'Zelfs een fietszadel.'

De Erichemse las een oproep van Tiel Tip Top en besloot onmiddellijk mee te doen. Als lid van IVN West-Betuwe ruimt ze al tweemaal per jaar langs de Waal op. 'Zeker nu het hoog water geweest is, is het belangrijk dat dit gebeurt.' Haar metgezelle Tinneke Martin valt bij: 'Er ligt heel veel plastic en dat is echt treurig, want dat verteerd niet in de natuur.'

De stichting Tiel Tip Top is een organisatie die zich sinds 2016 inspant voor een schonere en socialere stad. Door campagne te voeren en door vrijwilligers met elkaar te verbinden wil Tiel Tip Top het voor elkaar te krijgen dat Tielenaren vaker en meer verantwoordelijkheid nemen voor een schone leefomgeving.