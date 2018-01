Deel dit artikel:











Reparatie aan zender: Radio Gelderland minder bereikbaar via DAB+ Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Door reparaties aan de DAB-zender in Arnhem is Radio Gelderland op sommige plekken minder goed bereikbaar via DAB+.

De zender raakte beschadigd door de storm van afgelopen donderdag. Wanneer de storing is verholpen is niet bekend. Overigens is Radio Gelderland wel gewoon bereikbaar via de FM-frequentie en online. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl