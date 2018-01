Giraffen slapen tien keer een minuut (en dat is alles)

ARNHEM - Een uiltje knappen, menig mens doet het, maar niemand kan tippen aan de giraffe. En die van Burgers' Zoo maken het wel heel bont. Uit onderzoek blijkt dat ze per nacht tien keer slapen, maar de slaapjes zijn slechts een minuut.

De dieren wijken daarmee volgens de dierentuin af van de bekende norm. 'Volgens de literatuur duurt zo'n slaapfase van een giraffe telkens tussen de zes en acht minuten en vinden er per nacht zo'n drie slaapfases plaats.'

De hazenslaapjes van de giraffen in de dierentuin vinden in drie fases plaats. Tussen 20.00 en 22.00 uur, tussen 23.00 en 01 uur en tussen 03.00 en 04.00 uur. In de tussentijd slapen ze niet, ze besteden hun tijd vooral aan eten en herkauwen.