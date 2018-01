Andy Fordham komt darten in Bennekom

BENNEKOM - Altijd al een potje willen darten tegen dartslegende Andy Fordham? Dat kan, want hij komt op 1 februari darten in Bennekom.

Daar geeft hij een dartsclinic bij café De Keijzer. Fordham is een cultfiguur in darts. Zijn bijnaam The Viking dankte hij onder meer aan zijn forse postuur, zijn baard en zijn lange haar.

In 2004 werd hij wereldkampioen bij de BDO. Daarnaast hield hij ook van een alcoholische versnapering, naar eigen zeggen dronk hij in die periode 24 flessen bier voorafgaand aan de wedstrijd. Na medische problemen heeft hij zijn leven gebeterd en gooit nog steeds pijltjes.