'Honderden arbeidsplaatsen op de tocht bij VGZ'

ARNHEM - Bij VGZ dreigt een massaal banenverlies. Volgens vakbond De Unie kan dat door de beoogde bezuinigingen bij de zorgverzekeraar oplopen tot zevenhonderd arbeidsplaatsen. VGZ, met het hoofdkantoor in Arnhem, vindt het nog te vroeg voor een dergelijke berekening.

De zorgverzekeraar wil af van de nevenvestiging in Heerlen, volgend jaar loopt het huurcontract af. Daar werken een kleine driehonderd mensen. Vorige week zei VGZ dat over het lot van die medewerkers nog geen knoop was doorgehakt.

100 miljoen euro

De sluiting van dit filiaal maakt deel uit van een grote reorganisatie die de komende 3 jaar 100 miljoen euro aan besparingen moet opleveren. 'Dat lukt alleen door het mes te zetten in de werkgelegenheid', zegt Inge de Vries van De Unie. Hoeveel banen op de tocht staan op het hoofdkantoor in Arnhem durft ze niet te zeggen.

VGZ wil voor april van dit jaar meer duidelijkheid geven over de plannen. Een woordvoerder benadrukt dat besparingen op meerdere manieren kunnen

worden gerealiseerd, niet alleen door banen te schrappen.

De zorgverzekeraar telt in totaal meer dan tweeduizend werknemers, behalve in Arnhem zijn die verdeeld over Alkmaar, Eindhoven, Gorinchem en Heerlen.