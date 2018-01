PSV-doelman Eloy Room: als de kans komt, pak ik hem

ARNHEM - Hij groeide op bij Vitesse, drong door tot het eerste, won de beker en koos vorig seizoen voor PSV. Daar moet hij Jeroen Zoet voor zich dulden. Gisteravond was Eloy Room uitblinker tegen De Graafschap.

door: Richard van der Made

De 28-jarige Nijmegenaar keept zijn wedstrijden dit seizoen voor Jong PSV. Dat is niet altijd makkelijk als je de eredivisie gewend bent, zo geeft ook Room toe. 'Het is wel een omschakeling en zeker anders. Maar tegelijkertijd vind ik het leuk om de jonge spelers te helpen en belangrijk te zijn.'

Juiste momenten

Belangrijk was de voormalig Vitesse keeper vrijdag in Doetinchem zeker. Met een aantal knappe saves hield hij zijn ploeg in de race voor een resultaat. In blessuretijd werd het zelfs nog 2-3 voor Jong PSV. Dat was gelukkig. 'Zij gingen er vol op in de eerste helft. Dat wisten we en het gebeurde ook. Maar in de tweede helft kwamen we eindelijk beter aan het voetballen. We scoorden op de juiste momenten en dat gold ook voor mijn reddingen.'

Hetere vuren

Room werd na rust flink uitgescholden en uitgefloten door de fanatieke aanhang van De Graafschap. De doelman, die met Vitesse vorig jaar de KNVB beker won, kan er om lachen. 'Ach, ik heb wel voor hetere vuren gestaan. En ik heb hier natuurlijk ook met Vitesse gespeeld, dat was altijd beladen. Ze zijn me kennelijk nog niet vergeten en zo'n onderonsje met het publiek hoort er gewoon bij.'

Volhouden zolang het moet

Bij Vitesse ontving Room een nieuwe aanbieding waar in zijn ogen te weinig waardering uit sprak. Remko Pasveer werd gehaald van PSV en Room ging juist de omgekeerde weg. 'Mijn doel blijft in het eerste spelen. Hoe lang ik dit nog volhoud? Zo lang het moet. Ik kan hier mijn minuten blijven maken, ritme houden. Als de kans komt, moet ik hem pakken en pak ik hem ook. Tot nu toe is Zoet er nog en je moet eerlijk zijn, hij doet het gewoon goed.'

Dragende spelers weg

Uiteraard volgt de Nijmegenaar zijn club Vitesse nog op de voet. 'Het is wat wisselvallig. Nee, dat verbaast me niet helemaal. Dragende spelers die belangrijk waren zijn vertrokken. Jongens als Ricky van Wolfswinkel en Lewis Baker bijvoorbeeld. En ik heb ook wel mijn steentje bijgedragen denk ik.'